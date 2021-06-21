АНКАРА, 21 июн — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник. S7 с десятого июля откроет регулярные ежедневные рейсы Москва - Анталья

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.