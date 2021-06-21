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https://1prime.ru/business/20210621/833992295.html
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию с 22 июня
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Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник... ПРАЙМ, 21.06.2021
авиа, туризм, турция, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 21 июн — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
"В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.