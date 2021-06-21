МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Первые "антиковидные" рестораны в Москве начали работать в понедельник, в список участников эксперимента вошли рестораны сети "Чайхона№1", ресторан "Мама будет рада" и караоке студия "Щас спою", сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила

Ранее Немерюк сообщил, что на сегодняшний день в реестре компаний более 100 участников, прием заявок на участие в эксперименте по созданию "антиковидных" заведений общепита Москвы продолжается.

"Антиковидные кафе и рестораны начали работать с 21 июня, эксперимент продлится до 29 июня", — сообщил Немерюк.

Он уточнил, что из крупных ресторанов в эксперименте участвуют: сеть ресторанов "Чайхона№1", "Щас спою", "Мама будет рада" и другие.

На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру вариант, при котором они готовы создать у себя заведения, полностью свободные от коронавируса. Это предложение было поддержано Сергеем Собяниным, после чего он объявил об эксперименте по созданию "антиковидных" в ресторанов. По его словам, для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет подтверждающий вакцинацию QR-код, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, для этого на входе будет организован контроль. Так как дети еще не могут вакцинироваться, для них делается исключение, они могут прийти со взрослыми.