МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в Афины до семи в неделю, начнет летать в Салоники и Ираклион, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Отдых в России может стать дешевле из-за открытия Турции

"Количество рейсов в Афины предусмотрено до семи в неделю. Уже открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнение пяти рейсов в неделю", — сказали в пресс-службе.

Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом государств, а также увеличивает число рейсов в несколько уже открытых стран, включая Грецию. Так, будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе по маршрутам Москва — Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Салоники и Москва — Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва — Родос и Москва — Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва — Араксос и Москва — Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Ранее были разрешены только четыре регулярных рейса в неделю между РФ и Грецией по маршруту Москва-Афины, их выполняли "Аэрофлот" и Aegean.

Также в пресс-службе заявили, что компания видит высокий интерес пассажиров к рейсам на курорты Турции и Греции.

"Сейчас фиксируем высокий интерес пассажиров на курорты Турции — Анталью, Бодрум и Даламан; Греции — Афины, Салоники и Ираклион", — сказали в пресс-службе.

"В настоящее время "Аэрофлот" продолжает работу по планированию рейсов по открытым оперштабом направлениям", — добавили там.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр. Также будет увеличено количество рейсов в некоторые уже открытые государства. Кроме того, с 22 июня восстанавливается авиасообщение с Турцией.