МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ с начала 2022 года будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплат и занятости в сегменте общественного питания, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Госдума освободила от НДС ряд предприятий общепита

Госдума в середине июня приняла закон, реализующий предложение президента РФ Владимира Путина об освобождении с 2022 года от НДС предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 миллиардов рублей в год.

"С 1 января 2022 года Минфин будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплат и занятости в сегменте общепита", — сказал Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Путин, выступая 4 июня на ПМЭФ, предложил запустить c 2022 года пилотный проект для предприятий общепита, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. Идея проекта — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. При этом за такими предприятиями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже если численность их персонала вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек, пояснял глава государства.

Принятый Госдумой закон освобождает от НДС услуги, которые оказывают предприятия общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита), а также выездное обслуживание.