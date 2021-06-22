МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания — привитые, переболевшие, либо с ПЦР-тестом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. В Москвы запретили мероприятия с присутствием более 500 человек

"С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", — написал Собянин.

Он добавил, что для посещения общепита не будут принимать никакие бумажные справки или сертификаты.

Также рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, сообщил Собянин.

"Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов", — написал он. Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

"Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", — также говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.

"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя", — написал Собянин в своем блоге.