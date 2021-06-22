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2021
https://1prime.ru/business/20210622/834004627.html
Турбизнес оценил долю россиян, перебронирующих туры по России на Турцию
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Туроператоры фиксируют немногочисленные запросы на перебронирование туров по России на отдых в Турции, а реальных перебронирований и вовсе единицы, сообщила РИА Новости глава... ПРАЙМ, 22.06.2021
турция, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют немногочисленные запросы на перебронирование туров по России на отдых в Турции, а реальных перебронирований и вовсе единицы, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Туроператоры не видят резкого "перетока" туристов с российских курортов на турецкие после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией. Абсолютное большинство туристов, купивших путевки на курорты Краснодарского края и Крыма, будут отдыхать в выбранных ими местах", — сказала Ломидзе.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали отправляться регулярные и чартерные рейсы. По прогнозам Ломидзе, турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек.