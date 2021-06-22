МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon сохранил за собой звание самого дорого бренда, его стоимость выросла в годовом выражении на 64%, до 683,8 миллиарда долларов, следует из исследования Kantar BrandZ. Instagram с 23 июня запускает в России ряд новых функций

В целом тройка лидеров осталась неизменной. Второе место, как и годом ранее, занимает Apple, а третье — Google. Стоимость Apple выросла в годовом выражении в 1,7 раза, до 612 миллиардов долларов, а стоимость Google — на 41,5%, до — 458 миллиардов долларов.

Далее четвертое место занимает Microsoft, пятое — китайская Tencent, шестое — Facebook, седьмое — Alibaba, восьмое — Visa, девятое — McDonald's и закрывает десятку MasterCard.

Наибольший рост стоимости бренда за год отмечен у компании Tesla, ее стоимость выросла на 275%, за ней идет TikTok, чья стоимость выросла на 158%.

Tesla также стала одной из компаний, которые вошли в список 100 самых дорогих брендов в 2021 году впервые. Кроме Tesla, такими стали еще 12 компаний, среди них Nvidia, Qualcomm, Zoom и Spotify.

В целом стоимость всех ста брендов выросла в годовом выражении на 42%, до 7,1 триллиона долларов. Организация также отметила, что такой темп роста в 4,5 раза выше среднего за последние 15 лет.