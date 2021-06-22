МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Капитализация Microsoft достигла 2 триллионов долларов, теперь компания снова занимает второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира, обойдя Saudi Aramco, следует из данных биржевых торгов. Назван самый дорогой бренд в мире

По состоянию на 22.40 мск акции Microsoft дорожали на 1,1%, до 265,52 доллара за акцию. Ранее в ходе торгов стоимость акций достигала 265,79 доллара за ценную бумагу, что является рекордным значением. Капитализация Microsoft, таким образом, превысила 2 триллиона долларов.

Акции технологических компаний растут во вторник. Так, бумаги Facebook дорожают на 2,15%, Twitter — на 3,05%, Apple — на 1,07%. На этом фоне индекс высокотехнологических компаний NASDAQ обновил исторический рекорд, достигнув 14269,77 пункта.

Крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает 2,2 триллиона долларов. В сентябре 2020 года Apple уступала первое место Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.

В феврале 2021 года Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но всего за неделю Aramco смогла вернуться на второе место. По итогам торгов вторника капитализация Saudi Aramco составляет 1,881 триллиона долларов.