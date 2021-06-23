МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти половина немецких компаний, работающих в России планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов евро, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата в России

Исследование проводилось в мае и июне 2021 года среди 1 тысячи компаний-членов палаты. Авторы отмечают, что в этом году результаты опроса оказались самыми позитивными за последние несколько лет.

"Почти половина опрошенных компаний (47%) заявили о намерении совершить инвестиции в России в следующем году. Общий объем инвестиций, планируемых участниками опроса в течение ближайших 12 месяцев, составляет 840 миллионов евро. С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", — говорится в исследовании.

При этом аналогичное исследование, проведенное летом 2020 года среди всех компаний-членов ВТП, уровень готовности к совершению инвестиций составлял лишь 30%.

Немецкий бизнес в ближайшие 12 месяцев планирует совершать инвестиции, прежде всего, на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее следуют Калужская область, Краснодарский край, Свердловская и Липецкая области. Путин обсудит с кабмином запуск обновленных инвестиционных контрактов

Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольшого улучшения, а 14% – улучшения. 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер.

"Чуть более половины (51%) немецких компаний в России планируют в ближайшее время увеличить численность своих сотрудников. В ходе прошлогоднего опроса за июль 2020 года о таком намерении заявили всего 13% респондентов. Сокращения планируют лишь 3%, тогда как 45% компаний намерены оставить численность сотрудников без изменений", — заявили в палате.