МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Большинство немецких компаний, работающих в России, (92%) выступают за отмену санкций против нее, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). Немецкий бизнес планирует инвестировать в Россию миллиарды евро

Исследование проводилось в мае и июне 2021 года среди 1 тысячи компаний-членов палаты. Авторы отмечают, что в этом году результаты опроса оказались самыми позитивными за последние несколько лет.

"Подавляющее большинство участников опроса едины во мнении о необходимости отмены немецких и европейских санкции в отношении России. При этом 60% респондентов выступили за постепенную, а 32% – за незамедлительную отмену санкций. Лишь 5% опрошенных высказались за сохранение санкций, а 3% – за их ужесточение", — показало исследование.

Половина опрошенных компаний из числа действующих в России считает, что деловой климат в стране с начала 2021 года улучшился или скорее улучшился. При этом 27% не заметили изменений, а чуть менее четверти (22%) выразили мнение, что деловой климат ухудшился или скорее ухудшился.

Самыми большими помехами для немецкого бизнеса в России компании назвали валютный курс, санкции со стороны ЕС и ответные санкции со стороны России, санкции со стороны США, а также динамику конъюнктуры и бюрократию. "Не меньшие трудности доставляют компаниям и нехватка квалифицированной рабочей силы, коронавирусные ограничения, высокие требования по локализации, а также таможенный кодекс и таможенные процедуры", — отметили компании.

По мнению респондентов, наибольшим потенциалом для роста в России обладают такие сферы, как ИТ и телекоммуникации, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также здравоохранение. Большой потенциал немецкий бизнес видит также в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, в строительстве, в сфере транспорта и логистики. Наиболее низкие ожидания роста – в сфере консалтинговых услуг, электротехники и электроники, розничной торговли и автомобилестроения.