На заводе дисплеев для iPhone сотрудники протестуют из-за зарплат
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. На южнокорейском заводе дисплеев для iPhone (Samsung Display) устроили забастовку из-за зарплат, сообщило агентство "Ренхап" (Yonhap News Agency).
Samsung Display — дочка транснациональной корпорации Samsung Electronics — занимается разработкой дисплеее для смартфонов iPhone компании Apple, сотрудничает также с Google и китайской Xiaomi.
Пока бастуют 6 сотрудников компании, но есть опасения, что конфликт обострится и разрастется до крупного.
Еще в мае 90% членов профсоюза были настроены на участии в акции протеста.
Как сообщает агентство, забастовка — первая в истории компаний Samsung, и, по прогнозам экспертов, она может вызвать цепную реакцию и на других предприятиях корпорации.
https://1prime.ru/business/20210623/834010487.html