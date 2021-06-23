МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. На южнокорейском заводе дисплеев для iPhone (Samsung Display) устроили забастовку из-за зарплат, сообщило агентство "Ренхап" (Yonhap News Agency).

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По данным агентства, профсоюз компании, который появился год назад и собрал 2,4 тыс человек, не смирился с отказом руководства поднять заработную плату на 6,8%, а не на 4,5%. 

Samsung Display — дочка транснациональной корпорации Samsung Electronics — занимается разработкой дисплеее для смартфонов iPhone компании Apple, сотрудничает также с Google и китайской Xiaomi.

Пока бастуют 6 сотрудников компании, но есть опасения, что конфликт обострится и  разрастется до крупного. 

Еще в мае 90% членов профсоюза были настроены на участии в акции протеста. 

Как сообщает агентство, забастовка — первая в истории компаний Samsung, и, по прогнозам экспертов, она может вызвать цепную реакцию и на других предприятиях корпорации.