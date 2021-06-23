МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. На южнокорейском заводе дисплеев для iPhone (Samsung Display) устроили забастовку из-за зарплат, сообщило агентство "Ренхап" (Yonhap News Agency).

Непривитых россиян могут лишить зарплаты

Samsung Display — дочка транснациональной корпорации Samsung Electronics — занимается разработкой дисплеее для смартфонов iPhone компании Apple, сотрудничает также с Google и китайской Xiaomi.

Пока бастуют 6 сотрудников компании, но есть опасения, что конфликт обострится и разрастется до крупного.

Еще в мае 90% членов профсоюза были настроены на участии в акции протеста.

Как сообщает агентство, забастовка — первая в истории компаний Samsung, и, по прогнозам экспертов, она может вызвать цепную реакцию и на других предприятиях корпорации.