МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова надеется, что в Крыму не придется принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока, ситуация с последствиями наводнения на контроле. Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России

"Рассчитываем, что в те сроки, которые были обозначены коллегами, ситуация (с подтоплением) будет исправлена и нам не придется принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока в Республику Крым", — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, "ситуация находится у нас на жестком контроле, мы следим за распространением инфекционных заболеваний и заболеванием COVID-19".

Нанесенный наводнением ущерб имуществу Крыма будет определен до 28 июня, уже составлено 755 соответствующих актов, доложил глава республики Сергей Аксенов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Путин в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, на котором, в том числе, обсуждалась ситуация с восстановлением Крыма после наводнения.

"Основной момент – это определение ущерба. Сегодня работают 34 межведомственные группы, у нас на сегодняшний день на 09.00 23 июня подано и составлено 755 актов повреждения имущества, работа в этом направлении продолжается. Скорее всего, эту работу мы закончим к 28 июня", — сказал Аксенов.

По его словам, на сегодня 661 предприниматель (57 из Ялты, 604 из Керчи) также подали заявки на рассмотрение нанесенного им стихией ущерба. "Идет расчет этих сумм, возможности компенсаций", — отметил он.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.