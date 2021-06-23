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Продажи новостроек в США в мае неожиданно снизились
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Продажи новых домов в США в мае снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 769 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства... ПРАЙМ, 23.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в мае снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 769 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 0,8% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 870 тысяч. Показатель апреля был пересмотрен до 817 тысяч с 863 тысяч.
По сравнению с маем 2020 года, когда индикатор составлял 704 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 9,2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.