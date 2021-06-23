МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Онлайн-сервис доставки готовых блюд "Яндекс.Еда" совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО) с 28 июня введет новые меры поддержки ресторанов в Москве и Подмосковье, чтобы повысить число заказов навынос, сообщает пресс-служба компании. Delivery Club временно обнулит комиссию на заказы навынос в Москве

"Яндекс.Еда решила поддержать ресторанный бизнес сразу несколькими мерами. Среди них — экспресс-заказы через QR-коды для клиентов с улицы", — говорится в сообщении. Одна из других мер — отмена комиссии для ресторанов за заказы навынос.

Кроме того, "Яндекс.Еда" будет ежедневно начислять выплаты ресторанам — раньше сервис делал это еженедельно — и заплатит заведениям 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, который будет по совместительству развозить заказы сервиса.

Как отмечают в пресс-службе, меры поддержки ресторанов начнут работать в Москве и Московской области, но сервис готов распространить их на другие регионы России.

В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Такой QR-код можно получить, в частности, в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус".