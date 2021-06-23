МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Бывшая жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% "Эн+ Груп" (En+ Group) суверенному инвестфонду ОАЭ Mubadala, после сделки ее доля сократится до 2,58%, сообщила российская энергокомпания.

"Эн+ Груп"… объявляет о продаже госпожой Полиной Юмашевой акций, составляющих 2,6% выпущенного акционерного капитала компании", — говорится в сообщении.

Юмашева продала 16 641 700 обыкновенных акций компании, покупателем акций стала Mubadala Investment Company, суверенный инвестор из Абу-Даби. "После продажи доля госпожи Юмашевой в En+ уменьшилась с 5,19% до 2,58%… в то время как доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 12,3%", — добавляется в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров компании лорд Грегори Баркер, OFAC (управление по контролю над иностранными активами, подразделение минфина США) было должным образом уведомлено о продаже, что полностью соответствует условиям "плана Баркера". Благодаря реализации этого плана компания в январе 2019 года была выведена из-под санкций США. Одним из ключевых его моментов было сокращение доли бизнесмена Олега Дерипаски в "Эн+ Груп", в том числе за счет передачи части пакета ВТБ, а также голосование частью акций независимыми управляющими.