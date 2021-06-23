МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рост цен на морковь и капусту в России с 16 по 21 июня несколько ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук и картофель — замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата. Росстат назвал уровень недельной инфляции в России

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь — на 10,8%, картофель — на 6,8%, капусту белокочанную — на 4,6%, яблоки — на 0,6%, лук репчатый — на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры — на 4,5%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 21 июня картофель в России подорожал на 94,42%, капуста — на 75,33%, лук — на 40,89%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,2 раза (на 124,55%), яблоки — на 7,87%, огурцы подешевели на 29,3%, помидоры — на 15,1%.

За предыдущий период, с 8 с 15 июня, картофель вырос в цене на 7,02%, морковь — на 10,23%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,14%, свежая белокочанная капуста — на 4,37%, яблоки — на 0,27%, огурцы подешевели на 5,55%, томаты — на 4,95%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,2%.

С 16 по 21 июня в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), баранину и карамель (на 0,5%), мясные консервы, маргарин, шоколадные конфеты (на 0,4%), вареную колбасу, сливочное масло, стерилизованное молоко и черный чай (на 0,3%).

Свинина, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,2%, мороженая рыба и соль — на 0,1%. Цены на сычужные сыры и сметану снизились на 0,1%. "Яндекс.Еда" введет ряд мер поддержки ресторанов в Москве и Подмосковье

САХАР, МАСЛО, ЯЙЦА

Яйца в России с 16 по 21 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на гречку, напротив, ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 23 регионах — на 0,1-0,9%, в восьми — на 1-3,5%. "В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", — говорится в сообщении Росстата. С 8 по 15 июня рост цен на сахар составил 0,32%, с начала года — 2,54%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,1% против 0,11% за предыдущий период (с начала года — на 5,02%). "В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах — на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1%, в четырех субъектах — на 1,1-1,7%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми — на 1-2,4%, "В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в пяти субъектах — на 1-2,1%", — добавляет Росстат. С 8 по 15 июня цены на курятину снизились на 0,02%, с начала года они повысились на 14,97%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 3,05% (с 8 по 15 июня — на 4,41%, с начала года яйца подешевели на 5,01%). В 25 регионах цены снизились на 0,1-2,5%, в 34 — на 2,6-6%, в 13 — на 6,1-10,6%. "В трех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-5,2%", — указывает Росстат.

Гречка с 16 по 21 июня выросла в цене на 0,51%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,33%, а с начала года цены поднялись на 8,98%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,3% (за предыдущий период — подешевела на 0,16%, рост с начала года — на 3,3%), черный хлеб на 0,14% (за предыдущий период — на 0,09%, с начала года — на 3,3%), макаронные изделия — на 0,14% (против снижения на 0,15%, с начала года цены выросли на 3,9%).

Вермишель выросла в цене на 0,24% (за предыдущий период цены снизились на 0,3%, рост с начала года — на 3,95%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,09% (неделей ранее — на 0,28%, рост с начала года — на 2,72%). Рис подешевел на 0,05% (неделей ранее он подорожал на 0,05%, рост цен с начала года — на 1,35%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период они выросли на 0,03%, с начала года — уменьшились на 2,58%).