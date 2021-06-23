МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пик цен на картофель в России был пройден на прошлой неделе, сейчас наблюдается снижение оптовых цен у аграриев, и к концу недели они могут снизиться еще сильнее, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Ряд продуктов в России продолжает дорожать

"Пик цен на картофель был пройден на прошлой неделе, в настоящий момент мы наблюдаем снижение оптовых цен у сельхозтоваропроизводителей до 25 рублей за килограмм и ожидаем к концу недели еще большую коррекцию до 20 рублей за килограмм", — сказал Лупехин.

По его словам, быстрое снижение оптовых цен связано с тем, что на рынок начал поступать краснодарский картофель нового урожая. По мере увеличения предложения, продолжил он, потребительская цена тоже начнет падать.

"При этом изменение цены на полках в торговых сетях покупатель может заметить не сразу, поскольку ритейл накопил запасы более дорогого привозного картофеля, а вот на рынках падение произойдет быстрее", — добавил председатель союза.

Росстат в среду опубликовал данные об индексе потребительских цен в России с 16 по 21 июня. По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию в стране за неделю выросли в среднем на 1,5%, при этом картофель подорожал на 6,77%. Стоимость картофеля с начала года на 21 июня выросла уже почти вдвое — на 94,42%.