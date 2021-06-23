МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Шереметьево" откроет терминал C в июле, сообщает аэропорт. Стоимость авиабилетов на курорты Греции резко снизилась

Первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин в мае сообщил журналистам, что терминал планируется открыть в мае 2022 года.

"Шереметьево" информирует о планируемом открытии в июле 2021 года терминала С, предназначенного для обслуживания международных воздушных линий, с целью заботы о безопасности и удобстве для пассажиров, сотрудников и авиакомпаний, создания дополнительного территориального пространства для граждан и обеспечения условий для авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Планируемое открытие терминала С связано с намерением аэропорта предоставить лучшие условия для пассажиров с учетом обязательного исполнения противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора (социальная дистанция, проверка ПЦР-тестов) и в связи с увеличением международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.

Аэропорт отмечает, что возобновление работы терминала позволит эффективно распределить производственные ресурсы и обслуживать увеличивающийся объем рейсов с точки зрения качества сервиса, безопасности здоровья и пунктуальности вылетов-прилетов.

В терминал С планируется перевод международных рейсов "Аэрофлота" из терминала D (обслуживает внутренние и международные линии), что позволит обеспечить соблюдение единого технологического процесса обслуживания пассажиров и рейсов в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С) и создать максимально удобные условия для трансферных пассажиров. Точное расписание переводимых рейсов будет сформировано и опубликовано позднее.