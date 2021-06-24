МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Стоимость аренды загородных домов выросли за год в среднем по стране на 50%, пишут "Известия". Пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам

Эту тенденцию зафиксировали еще в прошлый год. Сейчас она усиливается из-за жары.

После начала пандемии спрос на аренду загородного жилья резко вырос, это привело к дефициту предложения и увеличению цен. Ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов рассказал, что больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три-четыре раза.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что в Подмосковье до начала пандемии можно было снять качественную дачу с удобствами внутри дома за 35 тысяч рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тысяч. Большие дома площадью 150-200 квадратных метров со всеми удобствами, ухоженным участком, инфраструктурой рядом сдают за 170-200 тысяч рублей.

За год на 50% подорожала аренда и премиальных загородных домов в Московской области — на Рублевке, Новой Риге, Дмитровском шоссе, сказал директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Сервис "Циан.Загородная недвижимость" показывает, что среди всех вариантов долгосрочной аренды в Московской области за последнюю жаркую неделю лишь 16% всех просмотров пришлось на объекты с бассейнами. Причина заключается в их высокой стоимости. По словам Дымовой, арендаторы загородных домов масс-маркета покупают себе каркасные или надувные бассейны.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке аренды загородного жилья будет зависеть от эпидемиологической обстановки — если ограничительные меры усилят, то спрос на аренду продолжит расти, а за ним и цены, считает Иванов.

"В этом году мы прогнозируем, что высокий спрос в московском регионе сохранится как минимум до начала октября. Дальше ситуация будет развиваться в зависимости от внешних факторов", — рассказала Дымова.

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