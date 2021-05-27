МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. При выборе загородного дома нужно изначально понимать, для чего он приобретается — для отдыха или постоянного проживания. Также необходимо осознавать, что обслуживание загородной недвижимости дороже, чем квартиры. "Лента.ру" рассказала о семи основных правилах выбора индивидуального жилья со ссылкой на комментарий экспертов агентства "НДВ Супермаркет Недвижимости". Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

Первое правило — это сделать правильный выбор локации. "Подумайте, что для вас важно — соседство с лесом, полем или водоемами, — отметили риелторы. — Определитесь, что должно входить в сопутствующую инфраструктуру вашего будущего дома — супермаркеты, аптеки, школы, сады, поликлиника, или достаточно летнего продуктового магазинчика". Они советуют найти видеообзоры местности, где расположен поселок, чтобы изучить окружение.

Второе правило — обращать внимание на стоимость загородного дома. Дешевые объекты, по наблюдениям специалистов, представлены на существенном удалении от российских городов (в Подмосковье — 70-100 километров от МКАД и дальше). Под Москвой за 2,7-3 миллиона рублей продаются добротные дома в 50-70 километрах от МКАД, летний дом (без удобств) там же можно купить за 700-800 тысяч рублей. Самые бюджетные дачи расположены в дальнем Подмосковье (от 100 километров МКАД) — их стоимость начинается от 100-500 тысяч рублей.

Наконец, третье важное условие — это сам конструктив дома и коммуникации. Необходимо проводить предпродажную техническую экспертизу со специалистом, указывают риелторы. Он осмотрит фундамент, кровлю, коммуникации, состояние стен, септиков, скважин, дренажной системой, ливневой канализации.

Кроме того, при покупке дома нужно оценить состояние участка, транспортную доступность (в каком состоянии улично-дорожная сеть, подъездные дороги к участку), выяснить размер коммунальных платежей и, наконец, проверить правоустанавливающие документы на дом и персональные данные продавца.