МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали опрошенные РИА Новости компании. Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

"В ближайшее время мы не планируем изменять ценовую политику", — сказала гендиректор сети клиник "Ниармедик" Мария Коломенцева.

При этом она отметила, что сеть в последние дни наблюдает увеличение спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 на 20%, но сроки получения результатов у компании не изменились. Глава сети также рассказала, что стоимость услуги в компании составляет 2 280 рублей.

"Цены на "ковидные" тесты мы не повышали и не планируем, так как понимаем, насколько важно сейчас тестирование в текущей эпидемиологической обстановке. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", — сказали в свою очередь в частной медицинской сети "Инвитро".

Там также отметили, что спрос на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в Москве вырос в компании в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая. Сеть предупредила, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований — от нескольких часов до двух-трех дней.

В сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") также заметили рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.

"В настоящее время мы заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре-декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", — сказала заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.

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