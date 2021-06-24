МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы в четверг сообщил, что работодатель обязан отстранять сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. Оперштаб объяснил, можно ли вакцинироваться с высоким уровнем антител

В сообщении штаба отмечается, что граждане могут отказаться от прививок, но тогда они должны быть отстранены от работы. К сфере торговли, где должны быть привиты не менее 60% сотрудников, помимо розничного сектора, относятся также оптовая и дистанционная.

В период отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется. Это время также не включается в трудовой стаж, дающий право на отпуск.

"В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)", — сообщает оперштаб.

В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников, ему будет грозить приостановка работы на 90 суток. Отмечается, что контроль за соблюдением требований будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей.