МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Компания 5Post, структура Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") заключила соглашение с группой "Детский мир", в рамках которого заказ из крупнейшего в России ритейлера детских товаров можно забрать в магазине "Пятерочка", говорится в совместном пресс-релизе ритейлеров. "Магнит" запустил собственную доставку из супермаркетов в регионах

"Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильном приложении "Детмир", можно забрать в ближайшем пункте выдачи 5Post, расположенном в магазинах "Пятерочка", — говорится в релизе.

В настоящее время 5Post включает более 3 тысяч постаматов и более 10 тысяч пунктов выдачи заказов, расположенных на кассах в "Пятерочках". Новый сервис сейчас доступен для покупателей в 39 регионах России.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" и магазины товаров для животных "Зоозавр". Gulf Investments, совладельцами которого являются Altus Capital, гендиректор "Полюса" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии производителя золота Михаил Стискин, владеет 29,99% акций "Детского мира", остальные — в свободном обращении.