МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 14 миллионов долларов (1 миллиарда рублей), сообщает агентство Блумберг.

Ранее в 2020 году, ФТС возбудила дело против компании вследствие того, что IKEA занижала стоимость лицензионных платежей за период с 2017 по 2020 годы.

По словам пресс-службы компании, которые приводит агентство, IKEA осведомлена об иске и оспаривает его.

Ранее, ФТС РФ также возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов).

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.