МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Выручка "Ростеха" в 2020 году выросла на 6%, до 1,878 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации со ссылкой на годовой отчет, который глава "Ростеха" Сергей Чемезов в четверг представил президенту РФ Владимиру Путину.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, корпорация смогла значительно приблизиться к достижению запланированных целей, а по некоторым параметрам даже перевыполнить плановые показатели. Консолидированная выручка по результатам 2020 года составила 1,878 триллиона рублей, что на 6% выше, чем в 2019 году. Консолидированная чистая прибыль Ростеха в прошлом году составила 111,2 миллиарда рублей при плановом значении 78,8 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA — 15,1 % при плане 11,3%",- отметил Чемезов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Более трети в структуре выручки корпорации составили доходы от гражданской продукции – 33,9%, по сравнению с 2019 годом они увеличились на 6% — до 636 миллиарда рублей, уточнили в "Ростехе".

Одним из ключевых направлений работы госкорпорации в 2020 году стало производство продукции для борьбы с коронавирусом. В решении государственных задач приняли участие многие дочерние компании корпорации, в том числе "Швабе", КРЭТ, "Росэлектроника", "Росхимзащита", "Нацимбио", "Техмаш".

Так, предприятия госкорпорации поставили учреждениям здравоохранения и другим заказчикам более 200 тысяч единиц специального оборудования, включая аппараты ИВЛ, устройства для обеззараживания воздуха, тепловизоры, инфракрасные термометры. Объемы производства средств индивидуальной защиты для медиков увеличились до 150 тысяч изделий в сутки. На фоне риска циркуляции сразу двух вирусов были обеспечены рекордные поставки вакцин против гриппа — 80 миллионов доз (рост 20% по сравнению с 2019 годом).

"Большим достижением для отечественной фармацевтической отрасли стало создание уникального препарата "КОВИД-глобулин". Он разработан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и стал первым в мире лекарством такого типа от коронавируса", — добавили в "Ростехе".