МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Наблюдательный совет компании X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", одобрил выделение цифровых бизнесов ритейлера в отдельную структуру. "Пятерочка" начнет выдавать заказы из "Детского мира"

"X5 Group… объявляет о выделении цифровых бизнесов компании ("Vprok.ru Перекресток", сервисы экспресс-доставки и "Около") в отдельную структуру в составе группы. Решение о выделении было одобрено наблюдательным советом Х5", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что рассматривает несколько перспективных вариантов дальнейшего развития, включая как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5.

"В течение года планируется более детальная проработка стратегических опций по развитию компании цифровых бизнесов, определение сроков и деталей развития новой структуры, о чем компания будет информировать дополнительно", — добавляется в релизе.

X5 запустила несколько онлайн-бизнесов по доставке продуктов: экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", интернет-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток". В ноябре компания объявила о запуске агрегатора экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", к которому также подключена доставка из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.