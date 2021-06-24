МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры Газпромбанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,65 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Акционеры "Лукойла" одобрили финальные дивиденды за 2020 год

"Начислить к выплате годовые дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Газпромбанка в количестве 623 030 736 штук в денежной форме в размере 9 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме 6 012 246 602,4 рубля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по размещенным привилегированным акциям банка типа "А" и типа "Б" годовые дивиденды выплачиваться не будут.

По итогам 2019 года дивиденды Газпромбанка были утверждены на общую сумму почти в 9 миллиардов рублей, по 15,36 рубля на обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и типа "Б" также были не предусмотрены.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая занимал третье место в банковской системе РФ.