2021-06-24T19:45:39+03:00
2021-06-24T19:45:39+03:00
2021-06-24T19:45:39+03:00
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Акционеры Газпромбанка одобрили дивиденды по итогам 2020 года
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Акционеры Газпромбанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,65 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. "Начислить к выплате годовые дивиденды по... ПРАЙМ, 24.06.2021
дивиденды, газпромбанк, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры Газпромбанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,65 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
"Начислить к выплате годовые дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Газпромбанка в количестве 623 030 736 штук в денежной форме в размере 9 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме 6 012 246 602,4 рубля", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по размещенным привилегированным акциям банка типа "А" и типа "Б" годовые дивиденды выплачиваться не будут.
По итогам 2019 года дивиденды Газпромбанка были утверждены на общую сумму почти в 9 миллиардов рублей, по 15,36 рубля на обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и типа "Б" также были не предусмотрены.
Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая занимал третье место в банковской системе РФ.