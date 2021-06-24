МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ожидает доработки вопросов по открытию полетов из РФ на курорты Египта в ближайшее время, сейчас идет досогласование технических моментов и подготовка проекта необходимого для этого указа. Турция продлит туристический сезон до конца ноября

"На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов — подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ. Поэтому, я думаю, что наши коллеги из Минтранса из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта", — сказал Мантуров журналистам.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.