МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сеть автосервисов Fit Service возглавила рейтинг 30 самых выгодных франшиз на российском рынке по версии журнала Forbes, сообщает издание.
Рейтинг разделен на три части, верхние 10 строчек занимает группа франшиз с инвестициями в открытие точки от 5 миллионов рублей, далее идут 10 франшиз с инвестициями 1-5 миллионов рублей, последние десять компаний — франшизы с инвестициями до одного миллиона рублей.
В первую десятку, в частности, вошли международная картографическая компания 2GIS (2 место), сеть кофеен Cofix (10 место), пиццерии "Додо Пицца" (7 место), а также сеть семейных ресторанов "IL Патио" (9 место). Вторую группу возглавляет школа скорочтения "IQ007", открытая предпринимателями из Златоуста. В группе также можно отметить агентство недвижимости "Этажи" и мебельную компанию Mr. Doors. Последнюю десятку рейтинга открывает детская школа программирования Kiber One, сюда также вошли футбольная школа "Юниор" и российский маркетплейс Ozon.
Отмечается, что наиболее жесткая конкуренция развернулась у участников рейтинга в "средней" и "нижней" группах. Дело в том, что кризис и пандемия изменили структуру спроса на франшизы среди предпринимателей: согласно опросу Franshiza.ru, ради бизнеса россияне готовы рискнуть суммой не более трех миллионов рублей, пишет издание.
На спрос вынуждены реагировать продавцы франшиз, например, в прошлом году некоторые вводили усеченные форматы со сниженными инвестициями.
"Самыми стойкими в 2020 году оказались проекты, оказывающие разнообразные услуги населению: лабораторные исследования, пункты выдачи онлайн-заказов (ПВЗ), кафе и рестораны, сумевшие быстро наладить доставку на дом, и частные образовательные учреждения для детей всех возрастов," — отмечает журнал.
https://1prime.ru/business/20210625/834030061.html