МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сеть автосервисов Fit Service возглавила рейтинг 30 самых выгодных франшиз на российском рынке по версии журнала Forbes, сообщает издание. Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"

Рейтинг разделен на три части, верхние 10 строчек занимает группа франшиз с инвестициями в открытие точки от 5 миллионов рублей, далее идут 10 франшиз с инвестициями 1-5 миллионов рублей, последние десять компаний — франшизы с инвестициями до одного миллиона рублей.

В первую десятку, в частности, вошли международная картографическая компания 2GIS (2 место), сеть кофеен Cofix (10 место), пиццерии "Додо Пицца" (7 место), а также сеть семейных ресторанов "IL Патио" (9 место). Вторую группу возглавляет школа скорочтения "IQ007", открытая предпринимателями из Златоуста. В группе также можно отметить агентство недвижимости "Этажи" и мебельную компанию Mr. Doors. Последнюю десятку рейтинга открывает детская школа программирования Kiber One, сюда также вошли футбольная школа "Юниор" и российский маркетплейс Ozon.

Отмечается, что наиболее жесткая конкуренция развернулась у участников рейтинга в "средней" и "нижней" группах. Дело в том, что кризис и пандемия изменили структуру спроса на франшизы среди предпринимателей: согласно опросу Franshiza.ru, ради бизнеса россияне готовы рискнуть суммой не более трех миллионов рублей, пишет издание. Россиянам рассказали, какой алкоголь чаще выявляют в незаконном обороте

На спрос вынуждены реагировать продавцы франшиз, например, в прошлом году некоторые вводили усеченные форматы со сниженными инвестициями.

"Самыми стойкими в 2020 году оказались проекты, оказывающие разнообразные услуги населению: лабораторные исследования, пункты выдачи онлайн-заказов (ПВЗ), кафе и рестораны, сумевшие быстро наладить доставку на дом, и частные образовательные учреждения для детей всех возрастов," — отмечает журнал.