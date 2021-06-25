МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский экологический оператор инвестирует шесть миллиардов рублей в 13 проектов по обращению с отходами в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Пензенской области, на Сахалине, в Самарской, Тульской и Ленинградской областях, говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО). В России появится нейросеть для выявления нелегальных мусорных свалок

"Российский экологический оператор проинвестирует 6 миллиардов рублей для создания мощностей по обработке и утилизации 4 миллионов тонн отходов в год. Общие капитальные затраты на эти инвестпроекты составят 28 миллиардов рублей. Ввод указанных проектов в эксплуатацию произойдет в течение двух лет…. При реализации данных инвестпроектов будет применена новая мера государственной поддержки, утвержденная правительством РФ 22 июня, — выкуп облигаций. Данные объекты будут введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах", — говорится в сообщении.

Как уточняет РЭО, выделяемые госсредства являются возвратными. Это значит, что после того, как деньги из одного проекта будут возвращены РЭО, они будут реинвестированы компанией в отрасль обращения с отходами для реализации новых проектов на тех же условиях.

Как уточнили РИА Новости в РЭО, среди предприятий, которые будут поддержаны — ГК "Эколайн" (региональный оператор по Москве и области), ООО "КПО-Югра, АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне — снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.