МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Японский концерн Panasonic в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, продал свою долю в производителе электромобилей Tesla в размере 3,6 миллиарда долларов, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники. Tesla примет биткоин для оплаты, если криптовалюта будет экологична

Газета также отмечает, что средства, полученные от продажи, японская компания планирует направить на финансирование стратегических инвестиций, таких как покупка американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder за 7,1 миллиарда долларов.

Позднее Panasonic подтвердил изданию факт продажи своей доли в американской компании и сообщил о том, что уведомил Tesla об этом, но продолжит поставлять ей компоненты для производства батарей электромобилей. У Panasonic совместное предприятии с Tesla, производящее аккумуляторные батареи. "Наши отношения с Tesla как бизнес-партнеров в дальнейшем никак не изменятся", — приводит Nikkei слова одного из топ-менеджеров японской компании.

На этом фоне акции Panasonic по итогам торгов пятницы на токийской бирже выросли в цене почти на 5%. Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах

Panasonic Corporation, основанная в 1918 году, базируется в японском городе Осаке. Компания специализируется на производстве различной бытовой техники и электроники, конкурируя на рынке с Sony, Toshiba и другими компаниями. Входит в пятерку крупнейших мировых производителей телевизоров.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.