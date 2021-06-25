МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу избрали новый состав совета директоров, включив в него главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова, говорится в материалах компании. Акционеры "Газпрома" одобрили дивиденды за 2020 год

Таким образом, Шульгинов сменит в совете министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Остальные 10 членов сохранили свои места в совете директоров "Газпрома". Среди них вице-премьер РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков.

Также переизбраны первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта", гендиректор "Газпром трейдинга" Михаил Середа, зампред правления компании Виталий Маркелов и три независимых директора: ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.