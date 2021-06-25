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"Газпром" перерегистрируется в Санкт-Петербурге
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Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург. "Среди важных... ПРАЙМ, 25.06.2021
санкт-петербург, регистрация, газпром, газ, новости, бизнес, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург.
"Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще одно. Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург", — сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводится на официальном канале компании в мессенджере Telegram.
Управляющий менеджмент "Газпрома" и подразделения компании уже несколько лет располагаются в Санкт-Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридически адрес компании до сих пор находился в столице России.