МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании сменится с Москвы на Санкт-Петербург. Акционеры "Газпрома" избрали новый совет директоров

"Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще одно. Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург", — сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводится на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

Управляющий менеджмент "Газпрома" и подразделения компании уже несколько лет располагаются в Санкт-Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридически адрес компании до сих пор находился в столице России.