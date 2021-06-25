МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Русала" на годовом собрании не одобрили идею переименования компании в Al+: против выступила почти треть акционеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русала". "Газпром" перерегистрируется в Санкт-Петербурге

"Смена названия проводится через внесение изменений в устав, а это вопрос в компетенции акционеров компании. Большинство принявших участие в собрании акционеров "Русала" – 65,22% — поддержало смену названия, но 27,68% проголосовало против. Поскольку поправки в устав принимаются квалифицированным большинством голосов, то отданных за смену названия голосов оказалось недостаточно, чтобы предложение считалось одобренным", — пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, задача менеджмента – работать в интересах всех акционеров, поэтому необходимо получить поддержку и тех акционеров, кто пока не услышал достаточных для принятия решения аргументов. Над этим менеджмент и продолжит работу.

"Мы уверены, что новый бренд, новое название лучше отражает достижения, цели и ценности компании, и такой шаг отвечает стратегическим интересам всех акционеров "Русала", — отметил представитель компании.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 миллиона тонн.