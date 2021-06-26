МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Средний чек на покупку одежды и обуви в преддверии главного праздника всех школьников, выпускного, вырос на 22%, говорится в исследовании сервисов электронных платежей ЮKassa и "Чек Индекс", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Подсчитано, во сколько родителям обойдется выпускной

"В офлайн-магазинах с 1 по 20 июня продажи одежды и обуви в натуральном выражении (штуках) выросли на 47%, в денежном – на 65%. Средний чек покупки составил 2594 рубля, что на 22% выше прошлогоднего уровня", — выяснили авторы исследования, проанализировав средние чеки по всей России.

При этом продажи платьев для выпускного вечера выросли на 58% по сравнению с годом ранее, а средний чек – на 23%, до 7900 рублей. Спрос на мужские костюмы также на 51% выше уровня прошлого года, средний чек одной покупки увеличился на 29%, до 4700 рублей.

Затраты россиян на рестораны и бары за тот же период выросли на 254%, как и средний чек расходов за одно посещение заведения – 1350 рублей, что на 32% выше, чем в прошлом году.

Перед "Последним звонком", прошедшем в мае, обороты платежей онлайн-площадок по аренде авто и лимузинов увеличились на 64%, а количество заказов – на 66%. Средний чек снизился на 1% – до 1931 рубля, а среднее число покупок на одного пользователя стало больше на 2% – до 1,6. Лидером по самому высокому среднему чеку на аренду авто и лимузинов стала Иркутская область (9533 рубля), а на покупку одежды и обуви – Республика Адыгея (13 156 рублей).

Обороты платежей самозанятых в сфере услуг красоты, принимающих оплату через ЮKassa, увеличились в 5,3 раза, число платежей – в три раза. В сегменте одежды и обуви эти показатели также выросли в 15,3 раза и 15,6 раза соответственно.

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