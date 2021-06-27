МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Фонды Fort Ross Ventures, Citius, CM Ventures стали основными участниками раунда инвестиций общим объемом 46 миллионов долларов в сервис доставки продуктов Buyk, созданный основателями "Самоката" Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым, а также гендиректором компании Arrival Solutions Сергеем Сульгиным. Также в раунде участвовали неназванные международные бизнес-ангелы. Об этом сообщают "Ведомости". Получить потребительский кредит в России станет сложнее

Отмечается, что Buyk будет аналогом "Самоката" на американском рынке, сервис будет использовать там отработанные в России технологии: он построит инфраструктуру небольших складов (дарксторов), которая позволит доставлять заказы за 15 минут. Компания начинает работу с Нью-Йорка. Там востребована экспресс-доставка, но пока нет серьезных игроков в этом сегменте, считает Шишков. Компания намерена стать одним из ведущих игроков на американском рынке, добавил он.

CM Ventures и Fort Ross по итогам раунда вложили по 15 миллионов долларов, Citius и международные бизнес ангелы — еще 16 миллионов долларов, уточнили сами фонды.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что американский рынок доставки продуктов существенно больше российского, менее консолидирован, а клиенты там более платежеспособны, поэтому там есть перспективы для развития. "Хоть там и работает большое количество подобных стартапов, покрытие территории с возможностью заказа за 15 минут ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге", отметил он.

Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев также уверен, что такая модель доставки, как у "Самоката", безусловно, интересна и будет развиваться на американском рынке. "Однако лидером на этом рынке в итоге станет компания, которая получит доступ к наибольшему объему финансов. Скорее всего, это будет американская компания, а не компания из России", считает он.