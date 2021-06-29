МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предупредила о рисках остановки реализуемых в рамках нацпроектов строек и увеличения количества обманутых дольщиков в России из-за повышения себестоимости строительства, говорится в отчете ведомства по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годы.

В России может вырасти число обманутых дольщиков

"В связи с чем существуют риски реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов: невозможность (затруднение) исполнения заключенных контрактов и существенный рост себестоимости жилья (низкомаржинальных проектов), что может привести к остановке строительства и увеличению количества обманутых дольщиков", — отмечают аудиторы.

Действующее законодательство допускает увеличение цены строительных контрактов, реализуемых с привлечением бюджетных средств, в пределах 30% по решению правительства РФ. "Однако порядок внесения изменений в цену контракта по причинам, непосредственно связанным с резким повышением цен на строительную продукцию в настоящее время, нормативными правовыми актами не определен", — указывает контрольное ведомство.

"По экспертной оценке Минстроя России, увеличение стоимости металлических изделий и конструкций приводит к росту стоимости строительства объектов капитального строительства, в том числе детских садов – на 6%, больниц – на 4%, административных зданий – на 3%, мостов с металлическими пролетными строениями – на 18%, многоквартирных монолитных жилых домов – на 4%", – говорится в отчете.

СП отмечает, что еще в 2015 году поднимала вопрос о необходимости совершенствования системы ценообразования в строительстве. Тогда президент РФ дал ряд поручений по совершенствованию этой системы, и, в частности, был принят план ее реформы. В частности, речь о переходе с базисно-индексной на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства к 2022 году.

СП по итогам анализа отметила ряд недоработок этого плана. "В представленном плане не были обозначены конечные цели и задачи реформы, а также не определены конкретные целевые показатели и сроки их достижения", — сказала, выступая на коллегии аудитор СП Светлана Орлова. "Предусмотренные мероприятия не могли обеспечить одномоментный переход на ресурсный метод с 2022 года", – заявила она.