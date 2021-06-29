МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рестораторы Москвы предложили компенсировать или оплатить расходы за ПЦР-тесты своим посетителям.

Например, владелец ресторана Dr. Живаго" готов возместить своим клиентам 1000 рублей, основатель гастротеатра Krasota захотел оплатить ПЦР-тесты на дому своим гостям, пишут российские СМИ.

Некоторые московские рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил

"Сегодня общался с рядом рестораторов… Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста… Ресторан готов пойти на компенсацию", — цитирует "РИА Новости" руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Первыми поддержали клиентов, основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков и основатель объединенной компании "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт, пишет Forbes со ссылкой на источники в мэрии Москвы и два источника из индустрии.

"Мы сделаем максимально, чтобы создать для вас максимальные условия… чтобы вы не страдали от этого… тех людей, которые будут странно реагировать на это. У нас есть ресторан Krasota, и мы решили, что всем, кто купил билеты на ближайшие пару месяцев, мы будем предоставлять бесплатный ПЦР-тест, то есть домой будут приезжать", — написал Зарьков в Instagram.

Билет в гастротеатр Krasota в июле стоит от 19,5 тыс до 22 тыс рублей.