МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной системы "Мир".

Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 миллионов рублей.

Нововведение имеет под собой цель сократить оборот наличных и усилить контроль за движением денежных средств, пояснил РИА Новости руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. С одной стороны, это хорошо и более удобно и для покупателя, который предпочитает расплачиваться картой везде и часто даже не имеет наличных. Несет это плюсы и для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия, дешевле эквайринг.

Получать соцвыплаты с 1 июля можно только на карту "Мир" или наличными

Кроме того, с 1 июля у Банка России появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой "Мир", если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в ноябре прошлого года обращал внимание, что в отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. По его словам, это связано с тем, что операционная система устройства не интегрирована с национальной платежной системой, а такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.