ХАБАРОВСК, 29 июн — ПРАЙМ. Еще почти 113 миллионов рублей выделены на льготные перелеты в северные районы Хабаровского края, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"На льготные авиаперелеты для наших северян выделяем дополнительно почти 113 миллионов рублей. Необходимые коррективы внесем на днях в бюджет Хабаровского края… В первом полугодии 2021 года на субсидирование льготных авиаперелетов мы выделяли около 80 миллионов рублей. Люди смогли купить более 19 тысяч билетов", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

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По информации краевого правительства, дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов до конца года. Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, поправки в бюджет уже подготовлены и в июле будут рассмотрены региональной думой.

"В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. Из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 миллионов рублей. В этом году направят почти на 45 миллионов рублей больше", – добавили в министерстве.

С 21 июня вылет в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Жители северных районов (независимо от возраста) такое исследование могут сделать бесплатно.