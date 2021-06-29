МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ozon Express (сервис быстрой доставки из дарксторов, подразделение компании Ozon) запустил продажу продуктов под собственной торговой маркой (СТМ), сообщили в компании.

"Сервис быстрой доставки Ozon Express начал продавать продукты под собственной торговой маркой. Первыми на витрине сервиса появятся несколько сортов кофе, а к концу лета ассортимент СТМ расширится новыми категориями: это будут молочные продукты, вода, снэки, лимонады и другое", — говорится в сообщении.

Собственная торговая марка призвана, как отмечается, повысить лояльность к сервису Ozon Express и привлечь новых пользователей.

"Позднее под брендом Ozon Express появится бакалея, товары для здорового образа жизни, бытовая химия, товары для гигиены и для дома. В ассортименте будут как классические продукты из ежедневной продуктовой корзины, так и эксклюзивные продукты для гурманов", — добавили в сообщении.

Всего в течение лета, как сообщили в пресс-службе, компания представит порядка 40 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция).