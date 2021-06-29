МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. РЖД разрабатывает зонтичный бренд Rail Food, под которым соберет все точки питания в поездах, на вокзалах и станциях, с тем, чтобы потом продавать франшизу сторонним организациям.

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В дальнейшем ФПК планирует продавать франшизу, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Новая концепция подразумевает редизайн вагонов-ресторанов, Они будут теперь называться вагоны-бистро, их переформатируют, придумают новые формы для официантов. Кроме того будет стандартизирована продукция.

"По новой концепции в вагон-бистро будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными опытными поварами в стационарных условиях, на фабриках-кухнях владельца франшизы", — пишет издание со ссылкой на представителя ФПК.

Средний чек для пассажиров будет стоить 600 рублей.

В ФПК объясняют необходимость создания нового бренда нерентабельностью вагонов-ресторанов и недовольством пассажиров сервисом и ценами.