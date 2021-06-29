МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита, они получат отсрочку по уплате арендных платежей и теперь включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С 28 июня в Москве был введён ряд дополнительных ограничений на работу предприятий общественного питания. Посещение кафе и ресторанов разрешено исключительно посетителям, прошедшим вакцинацию, переболевшим COVID-19 либо сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Наличие защиты от заболевания должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода.

"В целях смягчения последствий введённых ограничений правительством Москвы утверждён пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Так, предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы. Сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года

"Предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей: приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысяч рублей на 1 сотрудника)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по городу Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы. В России зафиксирован максимум смертей с COVID-19 за пандемию

"Также предприятия общепита, не относящиеся к субъектам МСП, но имеющие годовую выручку не более 2 миллиардов рублей, зарегистрированные в Москве, смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер конечной ставки для заёмщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Данная программа будет действовать до 31 декабря 2021 года