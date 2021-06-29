МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры российского провайдера цифровых услуг "Ростелеком" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за прошлый год в размере 5 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат, таким образом, составит 17,5 миллиарда рублей. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 12 июля.

По итогам 2019 года "Ростелеком" выплатил акционерам также по 5 рублей на акцию, суммарно — 17,5 миллиарда рублей (77% от свободного денежного потока за 2019 год).

По итогам 2020 года выручка "Ростелекома" по МСФО увеличилась на 15% — до 546,889 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла на 16% — до 25,348 миллиарда рублей. Свободный денежный поток составил 22,7 миллиарда рублей против 30,3 миллиарда рублей за 2019 год.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБ.РФ — 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.