МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Падение выручки ресторанов Москвы в понедельник после ввода нового режима допуска посетителей достигало 95%, сообщили опрошенные РИА Новости ресторанные сети.

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

"Результаты первого дня работы по новым правилам ожидаемо удручающие — гостей с веранд смыло ливнем, а в залы ресторанов практически никто не пришел. В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд — до 95%", — сказал управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

При этом он отметил, что все столичные рестораны холдинга со вчерашнего дня работают по новым правилам, но сеть пока не отмечает существенного увеличения объема заказов для доставки или навынос, и посетителей с QR-кодами в заведениях было довольно мало.

"Первого дня, конечно, недостаточно, чтобы делать какие-то прогнозы. Я думаю, что более-менее понятный тренд мы увидим через неделю. Подозреваю, динамика очень сильно будет зависеть от категории заведения — более демократичные проекты потеряют больше гостей на более долгое время, чем заведения высокого уровня", — добавил Ползиков. Пассажиропоток аэропортов Москвы в мае вырос в 12 раз

В пресс-службе сети кафе "Шоколадница" в свою очередь сообщили, что, по предварительной оценке, в первый день работы в новых условиях трафик в кофейнях Москвы снизился примерно на 70%, а товарооборот — примерно на 50%.

"На верандах в среднем по городу хорошая посадка: у кого-то полные, и даже очереди, чтобы присесть… Сотрудники стараются не реагировать на провокации и пропускают в зал только при наличии QR-кода", — добавили в сообщении.