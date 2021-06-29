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Москва изучает возможность расширить систему QR-кодов и на другие сферы
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Власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей... ПРАЙМ, 29.06.2021
qr-код, москва, пандемия коронавируса, новости, бизнес, здоровье, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала.
С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Как отметил Немерюк, уже более 7 тысяч ресторанов начали применять у себя систему QR-кодов.
"Транспорт и магазины, может быть не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, ждать ли распространения этой системы на транспорт или на походы в магазины.