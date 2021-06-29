МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Введение системы QR-кодов для посещения торговых центров и объектов стрит-ритейла в Москве может вызвать снижение их посещаемости до 50%, а в худшем случае и до 90%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

С 28 июня в московские рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел коронавирусной инфекцией, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Во вторник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, в том числе торговлю.

"Падения трафика в торговых центрах до 80%, как это было в локдаун, ждать не стоит. В случае, если введут QR-кодирование, ситуация будет однозначно лучше. В среднем посещаемость может упасть до 40-50% и до 70% при худших раскладах и дополнительных мерах по ужесточению посещения ТЦ", — сказала директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

При этом она отметила, что данная мера будет способствовать наращиванию темпов вакцинации, поскольку если люди и смогут отказаться от посещения ресторанов, то поход в магазин является неотъемлемой частью их жизни. Жилкина также выразила надежду, что ко второй половине августа ситуация стабилизируется, что избавит власти столицы от введения новых мер по посещению торговых центров.

Директор направления стрит-ритейла компании Knight Frank Ирина Козина считает, что при самом худшем раскладе снижение трафика после ввода системы QR-кодов для посещения объектов торговли может достичь 90%, но цифра будет зависеть от доли вакцинированного населения.

"Сейчас наблюдается положительная динамика роста числа вакцинированных граждан, поэтому, надеемся, что распространение этой системы на другие отрасли не потребуется", — считает Козина. Роскачество вычислило новую схему обмана с QR-кодами для похода в кафе

В свою очередь аналитик департамента исследований Cushman & Wakefiel Евгения Сафонова поясняет, что введение проверки наличия QR-кодов у посетителей, конечно, негативно повлияет на посещаемость и торговые обороты как на рынке стрит-ритейла, так и в торговых центрах, но в целом будут иметь больше положительный эффект, нежели полное закрытие.

"По мере массовой вакцинации населения Москвы негативный эффект от введенных мер будет снижаться. Также возможно, что часть арендодателей пойдет навстречу бизнесу и будет предоставлять временные скидки на арендную плату при значительном падении товарооборотов", — отметила Сафонова.