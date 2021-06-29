МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 0,0161 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из материалов компании. Акционеры "Ростелекома" утвердили финальные дивиденды за 2020 год

"Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,016132865449 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" в денежной форме", — говорится в материалах.

Дивидендная политика ФСК предполагает выплату дивидендов в объеме не менее 50% очищенной чистой прибыли по большей из величин в отчетности — по РСБУ или МСФО.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.