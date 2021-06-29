2021-06-29T18:43:48+03:00
2021-06-29T18:43:48+03:00
2021-06-29T18:43:48+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210629/834063665.html
Акционеры ФСК одобрили дивиденды по итогам 2020 года
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Акционеры Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 0,0161 рубля на одну обыкновенную... ПРАЙМ, 29.06.2021
фск, дивиденды, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 0,0161 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,016132865449 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" в денежной форме", — говорится в материалах.
Дивидендная политика ФСК предполагает выплату дивидендов в объеме не менее 50% очищенной чистой прибыли по большей из величин в отчетности — по РСБУ или МСФО.
ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.