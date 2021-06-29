МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Русснефть" выплатит дивиденды по итогам прошлого года в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию и не выплатит — на обыкновенные, следует из решения акционеров на годовом собрании. Акционеры ФСК одобрили дивиденды по итогам 2020 года

"По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК "Русснефть" в размере 60 миллионов долларов США из нераспределенной прибыли ПАО НК "Русснефть", полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК "Русснефть" не выплачивать", — говорится в материалах компании.

"Выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "РуссНефть" по результатам 2020 года осуществить в денежной форме из расчета 0,6120450465 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "Русснефть" по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов", — также указано в материалах. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июля.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев. Чистый убыток компании по РСБУ в прошлом году составил 14,561 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,226 миллиарда годом ранее.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% — ВТБ).

В 2019 году компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой дивиденды на ее привилегированные акции будут зависеть от цены нефти. Так, минимальный размер выплат теперь составляет 60 миллионов долларов в год, однако при среднегодовой цене нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель сумма будет увеличена до 70 миллионов долларов, а при стоимости выше 70 долларов за баррель — до 80 миллионов. Максимальную сумму дивидендов в размере 110 миллионов долларов акционеры могут ожидать при цене Brent выше 85 долларов за баррель.

Гуцериев на годовом собрании акционеров в 2019 году сообщал, что "Русснефть" в течение трех лет начнет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а общая сумма, направляемая на дивиденды, может за этот период достигнуть 100 миллионов долларов. Президент компании Евгений Толочек заявил в сентябре прошлого года, что мировой кризис внес свои коррективы, и "Русснефть" выполнит озвученный план, но скорее всего, с отсрочкой. Согласно сайту "Русснефти", компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям с 2014 года.