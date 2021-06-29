МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" избрали новый состав совета директоров компании, не включив в него Михаила Гуцериева и увеличив число членов до 12 человек, следует из решения акционеров компании на годовом собрании. "Русснефть" объявила решение по дивидендам за 2020 год

Одним из вопросов повестки было сокращение количественного состава совета директоров "Русснефти" до 10 человек, акционеры проголосовали против. Прежний состав насчитывал 11 членов, в новый вошли 12 человек.

В новый состав совета по решению акционеров вошли вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, гендиректор нефтекомпании "Нефтиса" группы "Сафмар" Андрей Зарубин, замгендиректора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян, глава представительства нефтетрейдера "Гленкор Интернэшнл АГ" Яна Тихонова, финансовый контролер "Гленкор Интернэшнл АГ" Сергей Чернышев, глава департамента британской "Гленкор ЮК Лимитед" Энн Нэш, директор GCM Global Energy PLC Антон Жученко. Кроме того, в новый состав включен бизнесмен Вячеслав Марченко, независимые директора Сергей Степашин, Роберт Скидельски, Андрей Дерех, Виктор Мартынов. Чернышев и Марченко впервые вошли в совет директоров, остальные были членами предыдущего состава.

Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании и один из основных ее бенефициаров. На прошлой неделе Гуцериев принял решение выйти из совета директоров "Русснефти". Это произошло через два дня после того, как Евросоюз включил бизнесмена в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Чистый убыток компании по РСБУ в прошлом году составил 14,561 миллиарда рублей против чистой прибыли в 15,226 миллиарда годом ранее.